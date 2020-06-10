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مطارات أبوظبى تكافح كورونا بأنظمة غير تلامسية في المصاعد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:44 م
مطارات أبوظبى تكافح كورونا بأنظمة غير تلامسية في المصاعد مطارات أبوظبى تكافح كورونا بأنظمة غير تلامسية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت مطارات أبوظبي عن تركيب أنظمة التحكم اللاتلامسية، التي تعمل بتقنية فريدة من نوعها في 53 مصعداً في مطار أبوظبي الدولي، وذلك بالتعاون مع الشركة الإماراتية ميتا تاتش Meta Touch الرائدة في هذا المجال، وبهدف خفض احتمالات انتقال فيروس كورونا عن طريق اللمس المباشر للوحات التحكم بالمصاعد بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها مطارات أبوظبي لتوفير بيئة خالية من الفيروس والحد من انتشاره.

وجرى تصميم وتصنيع التقنية الجديدة التي توفر لوحات تحكم لاتلامسية، من خلال شركة ناشئة تتخذ من منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مقراً لها، وتطور حلولاً مبتكرة تدعم من خلالها معايير الصحة والسلامة. وتتيح التقنية الجديدة للأشخاص إمكانية استخدام المصاعد من خلال الإشارة باليد عن بُعد باتجاه الخيارات المطلوبة والموضحة على لوحات التحكم دون لمسها.

ويعكس تركيب الأنظمة الجديدة التزام مطارات أبوظبي بالمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل على ضمان خلو مطاراتها والمرافق التابعة لها من الفيروس لتوفير بيئة آمنة وصحية للموظفين والمسافرين والزوار، حيث تحرص مطارات أبوظبي بشكل مستمر على اتخاذ نخبة من إجراءات الصحة والسلامة بهدف توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين عبر مطاراتها، وذلك بما ينسجم مع توجيهات الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي الرامية إلى مضاعفة الجهود وتوفير أحدث التقنيات والأنظمة الذكية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.


الامارات

ابوظبي

كورونا

المصاعد

مطارات ابوظبي

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