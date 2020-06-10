مصرع مهندس أسفل عجلات القطار بكفر صقر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى مهندس بمركز كقر صقر بالشرقية ، مصرعه أسفل عجلات القطار القادم من " الزقازيق- المنصورة " بنطاق مركز كفر صقر ، أثناء مروه المزلقان ، وبالعرض على نيابة كفر صقر ، صرحت بإشراف المستشار أحمد خفاجي ، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية ، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

تلقى اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رءوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر ، أثناء قيام " شهاب ال" 35 سنة مهندس مقيم دائرة مركز كفر صقر ، بعبور مزلقان السكة الحديد ، صدمه القطار القادم من " الزقازيق- المنصورة" وتوفى فى الحال وصرحت النيابة بالدفن .

يذكر أن عامل بشركة مياه الشرب ، لقى مصرعه غرقا منذ يومان، وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، أثناء قيام " إبراهيم أ ع س" 37 سنة عامل بمياه الشرب، مقيم ناطورة مركز كفر صقر، بتنضيف محطة مياه ناطورة غرقا فى مرشحة مياه عمقها 60 سم، وتم إنتشال الجثة بمعرفة العاملون بالمحطة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.