اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:57 م
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مد خطوط مياه الشرب للقرى محرومة بنطاق الوحدة المحلية بدمشير فى المنيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:48 م
مد خطوط مياه الشرب للقرى محرومة بنطاق الوحدة المحلية بدمشير فى المنيا مد خطوط مياه الشرب للقرى محرومة بنطاق الوحدة المحلية بدمشير فى المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال العقيد محمد صلاح، رئيس مجلس مدينة المنيا، إنه تم البدء في مد خطوط مياه شرب بقرى محرومة بنطاق الوحدة المحلية بدمشير التابعة لمركز المنيا بالإضافة إلى رفع كميات كبيرة من المخلفات بنطاق القرية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات من طرق مصر أسوان والطرق الدائري الغربى، وكذلك متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بالطريق الدائرى وطريق مصر أسوان الزراعى، وكذلك أعمال تجميل ودهان كوبرى المنصورة تمهيدا لافتتاحه، حيث أنه جار استكمال دهان أجنحة الكوبرى وتجميله علما بأنه تم الانتهاء من أعمال تجديد الكوبرى ضمن الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 /2020، وذلك تيسيرا على أهالى المنيا ولإضفاء الطريق المظهر الجمالى والحضارى بالشكل الذى يليق به.
 
هذا وقد وجه رئيس المركز والمدينة بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال والمتابعة أول بأول والتأكد من التنفيذ طبقا للخطة الموضوعة للأعمال والالتزام بالوقت الزمنى المحدد لها.
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ومن جهة أخرى، أكد رىيس قرية البرجاية مصطفى مرسى، أنه تم الانتهاء من تجميل الجزيرة الوسطي بنطاق قرية صفط اللبن وتم عمل حملة لتعقيم قرية زهرة.

 


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