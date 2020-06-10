اليوم السابع
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مدير مستشفى بنها الجامعى: لا صحة لأصابة طاقم تمريض المستشفى بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:19 م
مدير مستشفى بنها الجامعى: لا صحة لأصابة طاقم تمريض المستشفى بكورونا الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية
القليوبية نيفين طه

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نفى الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصابة طاقم التمريض بالمستشفى بالكامل بفيروس كورونا.

 

وأوضح العيسوى، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المصابين هم 8 فقط من طاقم التمريض وهما محجوزين بالعزل بالمستشفى وحالتهم مستقرة ويتم توفير لهم كافة الخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهما وأنه قريبا سيقرر خروجهم بعد تعافيهم خاصة بعد استقرار حالتهم وعدم وجود أى أعراض عليهم .

 

وفى سياق آخر أعلن مستشفى بنها الجامعى، اليوم الإثنين، استقرار حالات تمريض عزل مستشفيات جامعة بنها (المجموعه الثالثة)، وعددهم (8) حالات، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعزلهم منزليا مع المتابعة المستمرة من قبل إدارة المستشفيات.

 

وشدد مستشفى بنها الجامعى، فى بيان له اليوم، على دور مكافحة العدوى فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.

 

وفى سياق آخر عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة خلية أزمة بكل محافظة يترأسها المحافظ، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، واللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير امن القليوبية، واللواء علاء يوسف نائب مدير الأمن، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحى بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى، والدكتور مجدى عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديرى المستشفيات بالمحافظة.

 

واستعرض المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدى له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم، مشيرا إلى أنه تم تلقى 427 شكوى واستغاثة عبر خدمة الواتس آب، وتم التعامل معه وبلغ معدل الاستجابة 97% من توفير أسرة بالمستشفيات واستفسارات طبية لمرضى العزل المنزلى، وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الخطرة لنقلها، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 استفسار وإغاثة عبر المكالمات الهاتفية يقوم بالرد عليها أطباء ومتخصصين من الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية متواجدين بصفة مستمرة بغرفة العمليات، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الإرشادات اللازمة والتنسيق مع المستشفيات فى استقبال الحالات.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهى 114 خط ساخن من التليفون الأرضى و 0133222979 (أرضي) و 010555573040 واتس اب و01220055008  من التليفون المحمول.

 

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ، نتائج مرور اللجنة العليا على المستشفيات لمدة أسبوع، مقدما كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى وإنقاذ حياتهم، وأنهم يقومون بدور وطنى هام جدا فى ظروف استثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.

 

كما وجه المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة الدعم الامنى وتوافر أمن إدارى فى أغلب المستشفيات للعمل على الحد من الازدحام، وعلى جانب أخر أكد المحافظ على ضرورة توفر مخزون أدوية بروتوكول علاج الكورونا بالمستشفيات الخاص بمرضى العزل المنزلى.

 

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورا، موجها بعدم دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما أكد، على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين التى تطلب حالتهم العزل مع تلبية احتياجاتهم، موجها إلى ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل فى المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويتم التعافى خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط هى التى يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج.


كورونا

بنها الحامعي

اخبار مصر

القليوبية

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