محافظ الوادى الجديد يتابع أداء لجنة إدارة أزمة كورونا الفرعية بمركز الفرافرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تابع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط،، أداء اللجنة الفرعية التى قرر تشكيلها أمس الثلاثاء لإدارة أزمة كورونا بالفرافرة وذلك بعد ظهور إصابات لأول مرة بفيروس كورونا بمركز الفرافرة ولمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، وأكد الزملوط، أن اللجنة تتولى متابعة الموقف في المركز ورفع تقرير يومي للجنة العليا عن متابعة تنفيذ بروتوكول وزارة الصحة الخاص بالمسح الحراري لجميع العاملين بمستشفى الفرافرة المركزي يوميا، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بجميع أقسام المستشفى ومراجعة رصيد المستلزمات الوقائية والأدوية الخاصة بفيروس كورونا.

قال المحافظ، إنه يجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت، عن رصد 4 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي الـمصابين 103 مصابًا بينهم 9 وفيات بينما سجلت حالات التعافي 51 حالة.