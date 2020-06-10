اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسليم بديل العشوائيات والانتهاء من أراضى الشباب 2008

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:32 م
محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسليم بديل العشوائيات والانتهاء من أراضى الشباب 2008 محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من شوارع وميادين مدينة الغردقة، مكلفاً برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

ووجه المحافظ برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.

وحرص المحافظ على تفقد الشاطئ العام "شاطئ 4"، ووجه بسرعة البدء في تطويره، وقام بالمرور على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو تمهيداً للبدء في تطويره، كما تفقد مساكن بديل العشوائيات، ووجه بسرعة تسليمها، كما تابع عملية إستكمال تطوير الممشي السياحى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية أنه تابع مناشدات واستغاثات أبنائه من شباب المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم أراضي الشباب 2008 تمهيداً لتسليمها للمستحقين خلال أيام، موضحاً أن التأخير في توزيع الأراضي كان بسبب الدراسة المتأنية والدقيقة لتحديد المستحقين فقط إعمالاً لمبدأ المساواة في التوزيع، ولإنهاء بعض التداخلات في الأراضى التي تتبع جهات أخرى.

وجدد المحافظ تعهده بأنه يسخر كل جهوده لخدمة أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه إعتمد اليوم الأربعاء، تسمية وترقيم شوارع مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس جهاز التعمير بالمحافظة، ورئيس فرع المقاولون العرب، وسكرتير مدينة الغردقة ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.

 

38519ac6-87ba-4285-aabd-9d2c1dad63cb
 
917085c1-438b-4359-9c41-a9c2d2b1191c
 
6444282d-5c63-4194-9644-800bbd1ff53b
 
b3dc215a-17ad-459f-b2fa-ba5a8037c86a

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

محافظ البحر الاحمر

تسليم بديل العشوائيات

اراضي الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة