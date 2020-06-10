اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:52 م
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محافظ أسوان يشدد على توفير 160 أسطوانة أكسجين بنزل الشباب للحالات المتوسطة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:44 م
محافظ أسوان يشدد على توفير 160 أسطوانة أكسجين بنزل الشباب للحالات المتوسطة جانب من الاجتماع
أسوان - عبد الله صلاح

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التعامل السريع لإنقاذ حياة المواطنين بتسخير كافة الإمكانيات الطبية مع البعد عن الروتين والمركزية للوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر، كانت هى أبرز محاور اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى يأتى انعقاده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإشراف الكامل والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم إتخاذها لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد.

حضر الإجتماع كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء هشام فاروق مدير الأمن، بجانب وكيل وزارة الصحة ومديرى مستشفى أسوان الجامعى والتأمين الصحى ،حيث شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بمديرية الصحة والمستشفيات لتحديد الأولويات و الأسبقيات فى إدخال الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل طبقاً للتشخيص الطبى حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالهم على الوجه الأكمل.

ووجه بضرورة استقبال المستشفيات للحالات القادمة إليها عبر سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية معهم لتقديم الخدمة العلاجية والطبية بالجودة المطلوبة ، وهو الذي يتطلب فى نفس الوقت قيام كل مسئول فى موقعه بأداء عمله بجدية وإخلاص والتعامل مع كافة الحالات المرضية بوضوح وشفافية كاملة ، بجانب التنبية على العاملين بالمواقع الصحية والمستشفيات بالمعاملة الحسنة مع المرضى والمترددين على المستشفى.

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بالتأكيد على توافر كافة الإمكانيات الوقائية والعلاجية وغيرها والمرور الميدانى لضمان تقديم الخدمة على أعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة ، بجانب توضيح المشاكل والمعوقات التى تحول دون تنفيذ ذلك لرفعها للمستوى الأعلى لسرعة وضع الحلول العاجلة لها بالشكل المطلوب.

وكلف مسئولى الصحة بالبدء في إجراءات التعاقد لتوفير 160 أسطوانة أكسجين للإستشفاء للحالات المتوسطة لوضعها بالدور الذى تم توجيه المحافظ بإضافته بنزل الشباب بطاقة 51 حالة ، بجانب القيام بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة لإستثمار ما لديهم من إمكانيات لصالح المنظومة الطبية الخاصة بإدارة أزمة كورونا ، مع قيام مديرية الصحة أيضاً بإستكمال توزيع الشنط الطبية التى تم تجهيز الدفعة الأولى منها بواقع ألف شنطة بمعرفة المديرية على المخالطين للحالات الإيجابية.

و تتضمن جدول أعمال الإجتماع الذى تم الإتفاق عليه بين أعضاء خلية إدارة أزمة كورونا إستخدام دار الضيافة الخاصة بالجامعة لمرضى الأطقم الطبية من مستشفى أسوان الجامعى ، والتنسيق لتوفير أماكن للغسيل الكلوى للمرضى المصابين بكورونا ، مع العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى التأمين الصحى من 14 إلى 71 سرير ، وأيضاً زيادة عدد الأسرة المخصصة للعزل بمستشفى دراو من 6 إلى 80 سرير ، بالإضافة إلى تواجد دوريات أمنية بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والجامعى لمنع أي احتكاكات مع الأطقم الطبية.

 

 

 


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