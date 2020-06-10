محافظ أسوان يتفقد منافذ البيع المتنقلة لمنتجات السلع الغذائية والمطهرات

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منافذ البيع المتنقلة لمنتجات السلع الغذائية والمطهرات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد يوسف المدير التنفيذى لقطاع أسوان للتسويق بالجهاز.

و أشاد اللواء أشرف عطية بما يقدمه رجال القوات المسلحة من دور وطنى ومجتمعي هادف وخاصة تطوير الخدمات المقدمة للشعب المصرى وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهله، مكلفاً السكرتير العام بالتنسيق مع مسئول الجهاز لإمداد منافذ البيع المتنقلة بكميات من الكمامات التى تم شراؤها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح وهو سعر 2,5 جنيه للكمامة الواحدة.

كما وجه محافظ أسوان بأن يتم تحقيق أكبر إستفادة للمواطنين من هذه المنتجات وذلك من خلال توزيع هذه المنافذ بمختلف مراكز المحافظة الخمس فى أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو لخدمة أكبر شريحة من البسطاء ومحدودى الدخل لتوصيل كافة السلع الاستهلاكية والأساسية إليهم بالجودة العالية المطلوبة وبأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم وخاصة أن هذه المنافذ تضم العديد من السلع الغذائية من اللحوم المستوردة والدواجن والزيوت وغيرها.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بتفقد كميات الكمامات التى تم وصولها بإجمالي 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية التى تقوم المحافظة بشرائها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح للوفاء باحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل.

وكلف السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة بسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز.

كما تفقد اللواء أشرف عطية كراتين المواد الغذائية المهداة من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف بإجمالى ألف كرتونة والتى سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجاً للمساهمة فى توفير السلع المختلفة التى تحتوى عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب، مقدماً شكره لهذه المبادرة من الشركة والتى تأتى ضمن ثمار التعاون المشترك بين المحافظة والمشروع الصينى الذى يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل أسوان والعديد من محافظات الجمهورية.











