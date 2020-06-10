محاضرات عن الإدارة والتنمية المحلية فى دورة تأهيل الشباب ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التى تستغرق 3 أسابيع، حيث تضمنت محاضرات اليوم الأربعاء التعريف بالإدارة المحلية، والتى حاضر فيها اثنان من الخبرات والقيادات المحلية بالمحافظة وهما: الأستاذ محمود مغربى مدير مكتب محافظ بنى سويف ورئيس سابق لأربع مراكز ومدن، والأستاذ محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر، والمحاضر فى مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

وشهدت محاضرات اليوم متابعة من مجموعة العمل التى كلفها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لمتابعة سير المنظومة، والتى يرأسها الأستاذ محمد على جبر الأمين العام للمجلس الاستشارى، والمشرف على مبادرة تأهيل وتمكين، والأستاذة هند أحمد الأمين العام المساعد، بجانب عضوية مجموعة مميزة من العاملين بالديوان العام.

وفى المحاضرة الأولى أكد فيها الأستاذ محمود المغربى على أهمية المبادرة التى أطلقها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وأنها تعتبر الأولى من نوعها، خاصة وأن المبادرة تتضمن أولا التأهيل وثانيا التمكين، والتأهيل يتم بشكل أكاديمى وعملى، ثم يلى ذلك مرحلة التمكين، مؤكدا أن الشباب السويفى أمامه فرصة كبيرة لم تكن متاحة من قبل، خاصة وأن حاكم الاقليم محافظ شاب ونائبيه من الشباب، ولدى المحافظ الرؤية والارادة لاتاحة الفرص المميزة وفتح كل الأبواب الممكنة أمام شباب بنى سويف، مشيرا إلى ثقة محافظ بنى سويف فى شباب المحافظة بأن يجعلوا من التجربة نموذجا يحتذى به فى كل المحافظات.

وتناول المغربى فى محاضرته بعض الموضوعات والمفاهيم المتعلقة بالادارة المحلية، حيث ركز على الجانب العملى، متناولا التقسيم الادراى للمحافظة الذى يتكون من 7 مراكز ادارية تضم 40 وحدة محلية قروية بها 225 قرية ويتبعها 860 عزبة، موضحا المستويات الادارية والهيكل الوظيفى لبعض الادرات، والأهمية الفنية والعملية لإدارات بعينها يستفيد منها الشباب المشارك فى المبادرة خاصة فى تحصيل المعلومات والخبرات العملية.

وأجاب المغربى عن عدد من التساؤلات التى طرحها الشباب، خاصة فى جانب الخبرات العملية فى الادراة المحلية، وكيفية اكتساب الخبرات الادارية والميدانية، وآلية عملهم كمساعدين لرئيس المدينة، وكيفية تعظيم دورهم فى الدفع بجهود الدولة التنموية فى القطاعات الخدمية، مستفسرين عن أهم المشكلات والتحديات التى تواجه رئيس الوحدة المحلية سواء بالقرية أو المدينة، بجانب أهم المشكلات فى القطاعات الخدمية التى تهم المواطن فى حياته اليومية وغيرها من الموضوعات.

وشملت المحاضرة الثانية التى ألقاها الأستاذ محمدبكرى رئيس مركز ومدينة ناصر، ايضاح عدد من المفاهيم الادراية الخاصة بالتنمية المحلية، وآليات تنمية المهارات والقدرات فى هذا الجانب، والدور الحيوى الذى تقوم به الادارة المحلية، خاصة وأن دورها يتمحور بشكل أساسى حول تحسين مستوى الخدمات التى يتعامل معها المواطن، ومن خلال تعظيم الموارد المحلية والاستخدام الأمثل لها، ودور ومهام رئيس المدينة لتحقيق ذلك كله.

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