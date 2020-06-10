لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1388 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1789 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وكان وزير الأشغال والنقل في لبنان ميشال نجار،قال إنه سيتم في غضون يومين تحديد الموعد النهائي لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).. مرجحا أن يكون الموعد التقريبي مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار وباء كورونا.