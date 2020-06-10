اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:58 م
خالد صلاح
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لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:39 م
لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
بيروت (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1388 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1789 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وكان وزير الأشغال والنقل في لبنان ميشال نجار،قال إنه سيتم في غضون يومين تحديد الموعد النهائي لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).. مرجحا أن يكون الموعد التقريبي مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

وأشار وزير الأشغال اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إلى أن عملية فتح المطار لن تكون بصورة كاملة دفعة واحدة، حيث ستكون نسبة الاستيعاب لحركة الطيران أقل من السابق، حفاظا على السلامة والصحة العامة، وذلك على غرار بقية المطارات في العالم مع متابعة القادمين إلى لبنان.

وأكد أن المطار في لبنان يمثل أحد المرافق الأساسية الأكثر أهمية للاقتصاد، وأن اقتصاد البلاد يرتبط به بشكل كبير، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية مع أي تحرك أو خطوة من شأنها تحريك الدورة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. مضيفا: "أصبح هناك في الوقت الراهن ترابط بين الصحة والاقتصاد في ظل وباء كورونا".

 


لبنان

الصحه اللبنانيه

كورونا

فيروس كورونا

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