كتائب موالية للوفاق تعطل ضخ الغاز من مجمع مليتة النفطي إلى إيطاليا

كتب سمير حسنى

اقتحمت كتائب مسلحة موالية لميليشيا الوفاق المدعومة من تركيا، مجمع مليتة النفطي، وعطلت ضخ الغاز إلى إيطاليا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، طالبت الجامعة العربية، من حكومة الوفاق الليبية بإعلان موقف إيجابي من إعلان القاهرة وقف إطلاق النار والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية.

وأضافت الجامعة العربية: لا نرغب في تكرار السيناريو السوري في ليبيا.

وأعلنت الجامعة العربية فى وقت سابق، ترحيبها بالمبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا.

وفى وقت سابق أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، تأييده لمباردة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار بالأراضى الليبية، حيث أكدت المنظمة برئاسة الشيخ أكرم الجرارى رئيس الفرع، أن هذه المبادرة تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، والتى من شأنها الحفاظ على الأراضى اللليبية وثرواتها التى هى ملك للشعب الليبي.