اليوم السابع
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قطاع البنوك يهبط بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:55 م
قطاع البنوك يهبط بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الأربعاء بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.51% خاسراً 77.69 ليغلق عند مستوى 5083.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.75% خاسراً 98.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5529.73 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسراً 36.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4202.11 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.29%، خاسراً 53.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4103.47 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 317.7 مليون سهم بقيمة 72.2 مليون دينار كويتى عبر 14.5 ألف صفقة، وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.03%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.84%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%.
 
وجاء سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.09%، يليه سهم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 6.05%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.37% ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 13.71%، ثم سهم بنك الخليج بنسبة 7.89%.
 
وفي سياق متصل أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عن تمديد فترة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو بدلاً من يوم الخميس الموافق 11 يونيو، نظراً للظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا.
 
وفي سياق آخر أعلنت الشركة العربية العقارية، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، بتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها (أسهم الخزينة)، وذلك لمدة 6 شهور من تاريخ منح الموافقة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 

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