فيديو.. أول متبرع بالبلازما فى أسيوط يكشف رحلته من الإصابة للتعافى

وأضاف لـ " اليوم السابع" انه رأى الإستغاثات على السوشيال ميديا من بعض أهالى المرضي بمستشفيات أسيوط يطالبون المتعافين بالتبرع لذويهم ببلازما الدم فتوجه على الفور الى مستشفى أسيوط الجامعى وخضع للفحوصات الطبية اللازمة في هذا الأمر.

وقال مازن أن الأمر كله لوجه الله سبحانه والهدف منه إنقاذ حياه بنى آدم ،وقبل أيام كنت فى نفس الموقف وكنت فى أمس الحاجة لمن يساعدنى ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته ان من علينا بالشفاء فما نفعله الآن ليس لشخص أو هيئة وإنما اعتراف برحمة الله سبحانه وتعالى بنا ولإنقاذ أشخاص فى أمس الحاجة لمن ينقذهم

وأشار مازن الى أنه استمر بمستشفى العزل أكثر من 35 يوما وتم عمل أكثر من مسحة حتى خرج معافى من هذا الفيروس .

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قد أعلن اليوم عن استقبال أول متبرع بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك من الدكتور وليد مازن أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام وذلك عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس .

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن تكليف بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي بإستقبال الراغبين بالتبرع بالبلازما ممن مر على تعافيهم من الإصابة بالكورونا 14 يوم من آخر مسحة تم إجراءها وثبت سلبيتها ، موجهاً دعوته لكافة المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتوجه إلى بنك الدم للتبرع بالبلازما والتي أثبتت التجارب فعاليتها في علاج الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19 ، مشيراً إلى أن المتعافي الواحد يمكنه التبرع 8 مرات خلال أول 3 أشهر من تعافيه أو بواقع 3 مرات شهريا خلال تلك المدة