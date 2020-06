فوز أكاديمية البحث العلمى بمنحة بحثية لدعم كبار السن فى مواجهة كورونا

كتب محمد صبحى





أعلنت أكاديمية البحث العلمى اليوم الأربعاء ، عن فوزها بمنحة بحثية من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع بعض من دول حوض المتوسط لتنفيذ برنامجها المقترح لرفع مستوى الوعي حول الأثر الإجتماعى لنماذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن و الحد من تهميش كبار السن وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم من خلال تطوير نموذج مشترك تدعمه التطبيقات البرمجية، والمعروف اختصارا ب TEC-Med.





وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، تعد الرعاية الإجتماعية والصحية لكبار السن وبخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ويفتقرون إلى الدعم اللازم من القضايا المهمة وذات أثر قوى فى كل المجتمعات العربية والأجنبية نظرا الي ما قد يؤدي إلى عدم ادراجهم في الكثير من الاوليات والخطط التكنولوجيا في كثير من البلدان او قد يؤدي الي زيادة تهميشهم ، و قد أظهرت دول البحر الأبيض المتوسط اتجاهات مشتركة من حيث انخفاض الدعم الاجتماعي والحاجة إلى نماذج رعاية اجتماعية وأخلاقية مبتكرة ومستدامة، مما دفع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار الدور و الهدف الذى تسعى اليه من زيادة الاستفادة من القدرات التكنولوجية والبحثية والمعارف الحاليه فى هذا المجال.



وبعد مرور المرحلة التمهيدية من مدة البرنامج الذي تم فيه مراجعة كافة الدرا سات والبرامج التي تمت في مصر والبدان الشريكة في المشروع و مراجعة القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق و وكرامة كبار السن وتم أيضا تحليل الفجوات في الانظمه المتاحه و بناءا عل تلك المخرجات سيجتمع الشركاء فى البرنامج من دول البحر المتوسط لعقد إجتماع يوم 29 يونيو 2020 لمناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث سيضع برنامج TEC-MED إطار عمل مبتكر وفعال من حيث الرعاية الاجتماعية والأخلاقية الذي من شأنه تحسين وتكييف سياسات الرعاية الاجتماعية لكبار السن.



كما سيتم تصميم نموذج جديد لدعم التعاون والشراكة بين المؤسسات العامة والجهات الفاعلة في مجال الرعاية الاجتماعية ، وذلك من خلال ستة دراسات تجريبية في البلدان المشاركة لاختبار النموذج والتحقق من صحته بإشراك المؤسسات الاجتماعية والمواطنين والإدارات العامة.



و بحسب خطة برنامج TEC-MED لتنفيذ هذا النموذج للرعاية الإجتماعية سيستفيد من هذا النموذج كلا من المسنون المعالون او المصابون بأمراض مزمنة بالاضافة الي المعرضون للوباء العالمي كوفيد 19 ويفتقرون إلى الدعم اللازم، والعاملون في مجالات الرعاية ذات الصله مثل الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الذين يقدمون المساعدة لكبار السن الخدمات الاجتماعية العامة.



ويعد برنامج TEC-MED (Development of a Transcultural social-ethical-care model for dependent population in Mediterranean basin) أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبى ، وهو برنامج لتطوير نموذج الرعاية الاجتماعية والأخلاقية عبر الثقافات للسكان المحتاجين للإعالة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويضم خمس دول مشاركة وهى مصر، أسبانيا، إيطاليا، اليونان ، تونس ، ولبنان.