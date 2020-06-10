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فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج "دبوس" ظل شهرين برئة فتاة.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:45 ص
فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج "دبوس" ظل شهرين برئة فتاة.. صور
القليوبية نيفين طه

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نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية تحت رئاسة الدكتور يسرى شاهين رئيس القسم بإجراء جراحة عاجلة لاستخراج دبوس من رئة فتاة عشرينية بعد أن استنشقته بالفم بطريق الخطأ من شهرين فى حفل خطوبتها واستقر بالرئة اليسرى بجوار القلب مباشرة.

وأشار الدكتور محمد الجزار طبيب القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، إلى أن الفتاة خلال هذه الفترة وطوال شهرين كاملين ذهبت لعدة مستشفيات منها شبين الكوم الجامعى ومعهد الكبد بشبين ومستشفى الدمرداش وفشلت كل محاولات استخراج الدبوس بالمنظار.

وأضاف أنه نجح بمعاونة كل من الدكتور محمد عمر والدكتورة نها عبد القادر وفريق التخدير المكون من كل من الأطباء أسماء فتح الباب ونعمة بإجراء جراحة شق صدرى محدود لاستخراج الدبوس، منوها بأن تلك العملية استغرقت 45 دقيقة وخرجت الفتاة بصحة جيدة .

وفى سياق آخر قرر مستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، استقبال حالات الطوارئ والمشتبه فى إصابتهم بفيروس "COVID 19" من العاملين بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، إلى أن باقى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

كان مستشفى بنها الجامعي، خصص عيادة الحميات لخدمة المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج دبوس (1)
 
 
 
فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج دبوس (2)
 

 

فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج دبوس (3)
 

 

فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج دبوس (4)
 

 

 


القليوبية

بنها الجامعي

اخبار مصر

جراحة عاجلة

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