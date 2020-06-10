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"فرج فودة وقاتله" رحلة القلم والدم وانتقام الرب.. الشاشة مع تامر إسماعيل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:34 م
"فرج فودة وقاتله" رحلة القلم والدم وانتقام الرب.. الشاشة مع تامر إسماعيل برنامج الشاشة مع تامر إسماعيل

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قدم برنامج "الشاشة" مع تامر إسماعيل، حلقة خاصة عن الكاتب والمفكر الراحل الدكتور فرج فودة، بمناسبة ذكرى حادث اغتياله الذى وقع فى 8 يونيو 1992، على يد اثنين من الشباب المنتمين للجماعة الإسلامية، بعد أن أطلقوا النار عليه أمام منزله فى مدينة نصر.
 
 
 
وتعرض الحلقة تفاصيل كثيرة عن رحلة فرج فودة منذ نشأته واشتغاله بالعمل العام، ودخوله السياسة وعلاقته بحزب الوفد ومعركته مع صلاح أبو إسماعيل والد المحامى المتطرف حازم صلاح أبو إسماعيل.
 
الراحل فرج فودة
الراحل فرج فودة
كما يقدم تامر إسماعيل خلال الحلقة المذاعة على منصات اليوم السابع الالكترونية معلومات كثيرة عن محاكمة قاتلى فرج فودة، وحكاية أبو العلا عبد ربه، الذى شارك فى قتله وأفرج عنه نظام الإخوان عام 2012، والتطورات المفاجئة التى حدثت له ونهايته الدرامية التى ينشرها " الشاشة" لأول مرة بالصور.
جنازة فرج فودة
جنازة فرج فودة
 
"الشاشة" برنامج يومي ينشر على منصات اليوم السابع الالكترونية وعلى صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ويقدم خلاله تامر إسماعيل صالح عرضا تحليليا وتفصيليا بالمعلومات والصور، لأهم القصايا أو الأحداث أو الشخصيات المثار حولها الجدل.

فرج فودة

قاتل فرج فودة

تامر اسماعيل

الشاشة

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