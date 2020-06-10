اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرامات مالية لـ 11 محلا فى طوخ لاختراقهم حظر التجوال

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:54 م
غرامات مالية لـ 11 محلا فى طوخ لاختراقهم حظر التجوال غلق المحال التجارية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ ، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية وغلق على أصحاب 11 محال بدائرة المركز أخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا " المُستجد .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 11محال بدائرة المركز أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية وغلقها ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

 

 

 


القليوبية

غرامات على اصحاب المحلات

مخالفة قرار الغلق

امن القليوية

مدير امن القليوبية

طوخ

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة