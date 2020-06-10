اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:52 م
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غدا .. فصل التيار الكهربى عن مدينة مرسى علم لمدة ساعتين لصيانة المحولات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 م
غدا .. فصل التيار الكهربى عن مدينة مرسى علم لمدة ساعتين لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،اليوم الاربعاء، فصل التيار الكهربي ، غدا الخميس عن مدينة مرسى علم بالكامل لصيانة المحولات الدورية بها تنفيذا لتعليمات محطة المحولات العامة بالمدينة . 
 
وذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم ، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مدينة مرسى علم بدا من الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا لصيانة المحولات الدورية.
 
من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها  .
 
كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 


البحر الاحمر

فصل التيار الكهربي

مرسى علم

صيانة المحولات

اخبار مصر

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