اليوم السابع
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عمدة لندن محذرًا من موجة ثانية لكورونا: ستكون مدمرة للبلد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:24 م
عمدة لندن محذرًا من موجة ثانية لكورونا: ستكون مدمرة للبلد عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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حذر صادق خان، عمدة لندن، سكان المملكة المتحدة من حدوث موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا المستجد وأنه حال حدوثها ستكون مدمرة، ووجه عمدة لندن رسالته للسكان على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "اللندنيون، عليهم أن يدركوا أن  الموجة الثانية المحتملة من COVID19 ستكون مدمرة لعاصمتنا وبلدنا، لذلك رجاء الاستمرار في مراعاة قواعد الإغلاق واستخدام وسائل النقل العام فقط للرحلات الأساسية. معا يمكننا التغلب على هذا الفيروس".

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عمدة لندن على تويتر

 

وكان قد حذر صادق خان، عمدة لندن، من أن العالم ما زال فى قبضة الجائحة العالمية "كوفيد 19"، وأن هذا الأمر يستدعى من الجميع استمرار القيام بالواجبات والقواعد الضرورية للوقاية من المرض والمساعدة فى الحد من نموه وانتشاره، الأمر الذى يساهم فى إنقاذ مزيد من الأرواح.

 

وقال عمدة لندن، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "ما زلنا فى قبضة جائحة عالمية.. يجب علينا جميعًا الاستمرار فى القيام بواجبنا والتمسك بالقواعد. يرجى الاستمرار فى استخدام وسائل النقل العام للسفر الأساسى فقط. من خلال القيام بذلك ، سوف تحمى نفسك وأحبائك ، وتساعد فى إنقاذ الأرواح".

 

وأكد صادق خان، عمدة لندن، أهمية التضحيات التى قدمها سكان بريطانيا للعبور من أزمة تفشى كورونا بأقل خسائر ممكنة، وغرد عبر حسابه بـ"تويتر"، الاثنين، قائلا: "أعلم أنه كان صعبًا، لكن التضحيات التى قدمناها فى هذه الأزمة هى السبب في أن مستشفياتنا وخدماتنا الصحية فى وضع أفضل بكثير للتعامل مع COVID19، لكن نحن بحاجة لمواصلة ذلك. باستمرارنا فى اتباع قواعد وقف انتشار كورونا والحفاظ على لندن آمنة".

 

وطالب عمدة لندن أي شخص تظهر عليها أو أحد أفراد أسرته أعراض COVID19، البقاء في المنزل وعزل نفسه، ووجه حديثه لهم "إذا لم تفعل ذلك، فأنت تعرض حياة الآخرين للخطر"، كما شدد على أهمية العناية بالصحة العقلية في هذا التوقيت، قائلا: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى أهمية العناية بصحتنا العقلية، خاصة في مثل هذه الأوقات".


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صادق خان

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