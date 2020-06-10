اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:33 م
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علماء بولنديون يصممون جهاز تنفس صناعى يجرى التحكم فيه عن بعد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:06 م
علماء بولنديون يصممون جهاز تنفس صناعى يجرى التحكم فيه عن بعد جهاز تنفس صناعى - صورة أرشيفية
رويترز

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صمم فريق من العلماء البولنديين جهاز تنفس صناعي يتم التحكم فيه عن بعد لتمكين الأطباء من مساعدة المرضى على التنفس لكن من على مسافة،في محاولة لحماية العاملين في المجال الطبي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصممو المشروع لرويترز إنه إذا ثبت أن استخدام الجهاز الجديد "رسبيسيف" يعمل بأمان على البشر، فسوف يتمكن الأطباء من مراقبة الأنشطة الحيوية للمريض عن طريق تطبيق ومتابعة الحالة وتعديل ضبط الجهاز من أي مكان في المستشفى.

وسيتلقى الأطباء إشارة في حالة فصل الجهاز أو حدوث تغير كبير في حالة المريض.

والحاجة للتنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي شائعة بين مرضى الحالات الحرجة من كوفيد-19 المرض الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقول لوكاس سارباك المستشار الطبي للمشروع إن خاصية التحكم عن بعد تعني أن الطاقم الطبي سيكون أقل عرضة لمخالطة المرضى.

وقال ليسيك كوفاليك مدير المشروع إن الجهاز الجديد سيكون أقل تكلفة بكثير من أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة حاليا لكنه لم يحدد سعره.

ورغم أن هذه التكنولوجيا ما زالت قيد الاختبار يقول سارباك وكوفاليك إنهما يأملان في طرح الجهاز في بولندا خلال بضعة أشهر وطرحه على نطاق أوسع في السوق العالمية بعد ذلك.


جهاز تنفس صناعي

علماء بولنديون

بولندا

كورونا

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