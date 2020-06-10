اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كانوا على أجهزة التنفس بالمستشفى

علاج تجريبى لسرطان الدم يمنح مصابى كورونا حرية التنفس بلا أجهزة فى أسبوعين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:00 م
علاج تجريبى لسرطان الدم يمنح مصابى كورونا حرية التنفس بلا أجهزة فى أسبوعين تناول عقار السرطان يخفف من مرضى فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
توصلت دراسة صغيرة جديدة إلى أن دواء سرطان الدم قد يساعد في تحسين ظروف مرضى الفيروس التاجي الحاد، حيث أثبت أن معظم المرضى الذين حصلوا على الأدوية من الأكسجين التكميلي أو أجهزة التهوية تمكنوا من الخروج من المستشفى. 
 
Acalabrutinib ، الذي يباع تحت الاسم التجاري Calquence by AstraZeneca ، هو دواء له خصائص مضادة للالتهابات يعتقد العلماء أنه يمكن السيطرة على رد فعل الجهاز المناعي المفرط للفيروس.
 
ووجد باحثون من مركز أبحاث السرطان في المعهد الوطني للسرطان ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة ، أن مريضين فقط توفيا خلال فترة دراستهما حسبما نشرت جريدة "الديلى ميل".
 
عقار السرطان
عقار السرطان
 
ومع عدم الموافقة على العلاجات - بصرف النظر عن ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ - تحديدًا لفيروس كورونا، هناك حاجة ملحة لاختبار كل من الأدوية الحالية والعلاجات التجريبية لوقف المرض ، الذي أودى بحياة أكثر من 400 أللف شخص على مستوى العالم.
 
وينتمى دواء Acalabrutinib إلى فئة من العقاقير تسمى مثبطات Bruton tyrosine kinase (BTK) التي يمكن أن تساعد في التخفيف من رد الفعل المفرط الخطير على الفيروس من قبل الجهاز المناعي في الجسم يسمى عاصفة السيتوكين.
 
تحدث هذه العواصف المزعومة عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب ، بل يهاجم أيضًا الخلايا والأنسجة الخاصة به، وفي حالات COVID-19، المرض الذي يسببه الفيروس ، يمكن أن تؤدي عواصف السيتوكين إلى ضائقة تنفسية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل الجهاز المتعدد والموت.
 
وجاء في بيان "في حين تمت الموافقة على مثبطات BTK لعلاج بعض أنواع السرطان ، إلا أنها غير معتمدة كعلاج لـ COVID-19، ويجب اختبار هذه الإستراتيجية في تجربة سريرية عشوائية خاضعة للرقابة من أجل فهم أفضل خيارات العلاج وأكثرها أمانًا للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد.
 
وحتى الآن  ، لم يتم اعتماد التوسيليزوماب من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في مرضى فيروس التاجية.
 
ومن أجل الدراسة التي نُشرت في Science Immunology ، نظر الفريق في 19 مريضًا مصابًا بتشخيص COVID-19 المؤكد الذي يحتاج إلى العلاج في المستشفى.
 
وتم إعطاء الدواء لجميع المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم وأدلة الالتهاب ؛ لم يتم إعطاء أي دواء وهمي أخرى، ومن بين المرضى الـ 19 ، كان 11 منهم يتلقون الأكسجين التكميلي لمدة يومين تقريبًا ، وكان ثمانية منهم على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 1.5 يومًا تقريبًا.
 
بعد يوم إلى ثلاثة من إعطائهم دواء acalabrutinib ، كان معظم المرضى في مجموعة الأكسجين التكميلي يتمتعون بتنفس أفضل ويقلل من الالتهاب، وتمكنت ثمانية من 11 من التخلص من الأكسجين وخرجوا من المستشفى بعد 14 يومًا.
 
كانت فوائد acalabrutinib أقل وضوحا في المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ، ولكن أربعة من ثمانية مرضى تمكنوا من ازالة جهاز التنفس الصناعي .
 
ومع ذلك ، يلاحظ الفريق أن مجموعة التهوية كانت تعاني من مشكلات أكثر خطورة مثل ضعف الأعضاء الرئيسية، كما أظهرت عينات الدم أيضًا انخفاض مستويات إنترلوكين 6 (IL-6) ، وهو سيتوكين رئيسي مرتبط بالتهاب فرط الالتهاب في مرضى COVID-19 الحاد ، بعد علاج أكالابروتينيب.
 
وقارنوا ذلك بعينات من مرضى COVID-19 الذين لم يعالجوا بالدواء ، ووجدوا أن لديهم مستويات أعلى من بروتين BTK و IL-6، وكتبوا "تشير هذه النتائج إلى أن acalabrutinib ربما كان فعالا لأن هدفه ، BTK ، مفرط النشاط في خلايا المناعة COVID-19 الشديدة".
 

دواء السرطان

مرضى كورونا

مرضى COVID

19

خلايا المناعة

أجهزة التنفس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة