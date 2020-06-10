علاج تجريبى لسرطان الدم يمنح مصابى كورونا حرية التنفس بلا أجهزة فى أسبوعين

كتبت إيناس البنا

توصلت دراسة صغيرة جديدة إلى أن دواء سرطان الدم قد يساعد في تحسين ظروف مرضى الفيروس التاجي الحاد، حيث أثبت أن معظم المرضى الذين حصلوا على الأدوية من الأكسجين التكميلي أو أجهزة التهوية تمكنوا من الخروج من المستشفى.

Acalabrutinib ، الذي يباع تحت الاسم التجاري Calquence by AstraZeneca ، هو دواء له خصائص مضادة للالتهابات يعتقد العلماء أنه يمكن السيطرة على رد فعل الجهاز المناعي المفرط للفيروس.

ووجد باحثون من مركز أبحاث السرطان في المعهد الوطني للسرطان ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة ، أن مريضين فقط توفيا خلال فترة دراستهما حسبما نشرت جريدة "الديلى ميل".



عقار السرطان

ومع عدم الموافقة على العلاجات - بصرف النظر عن ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ - تحديدًا لفيروس كورونا، هناك حاجة ملحة لاختبار كل من الأدوية الحالية والعلاجات التجريبية لوقف المرض ، الذي أودى بحياة أكثر من 400 أللف شخص على مستوى العالم.

وينتمى دواء Acalabrutinib إلى فئة من العقاقير تسمى مثبطات Bruton tyrosine kinase (BTK) التي يمكن أن تساعد في التخفيف من رد الفعل المفرط الخطير على الفيروس من قبل الجهاز المناعي في الجسم يسمى عاصفة السيتوكين

تحدث هذه العواصف المزعومة عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب ، بل يهاجم أيضًا الخلايا والأنسجة الخاصة به، وفي حالات COVID-19، المرض الذي يسببه الفيروس ، يمكن أن تؤدي عواصف السيتوكين إلى ضائقة تنفسية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل الجهاز المتعدد والموت.

وجاء في بيان "في حين تمت الموافقة على مثبطات BTK لعلاج بعض أنواع السرطان ، إلا أنها غير معتمدة كعلاج لـ COVID-19، ويجب اختبار هذه الإستراتيجية في تجربة سريرية عشوائية خاضعة للرقابة من أجل فهم أفضل خيارات العلاج وأكثرها أمانًا للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد.

وحتى الآن ، لم يتم اعتماد التوسيليزوماب من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في مرضى فيروس التاجية.

ومن أجل الدراسة التي نُشرت في Science Immunology ، نظر الفريق في 19 مريضًا مصابًا بتشخيص COVID-19 المؤكد الذي يحتاج إلى العلاج في المستشفى.

وتم إعطاء الدواء لجميع المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم وأدلة الالتهاب ؛ لم يتم إعطاء أي دواء وهمي أخرى، ومن بين المرضى الـ 19 ، كان 11 منهم يتلقون الأكسجين التكميلي لمدة يومين تقريبًا ، وكان ثمانية منهم على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 1.5 يومًا تقريبًا.

بعد يوم إلى ثلاثة من إعطائهم دواء acalabrutinib ، كان معظم المرضى في مجموعة الأكسجين التكميلي يتمتعون بتنفس أفضل ويقلل من الالتهاب، وتمكنت ثمانية من 11 من التخلص من الأكسجين وخرجوا من المستشفى بعد 14 يومًا.

كانت فوائد acalabrutinib أقل وضوحا في المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ، ولكن أربعة من ثمانية مرضى تمكنوا من ازالة جهاز التنفس الصناعي .

ومع ذلك ، يلاحظ الفريق أن مجموعة التهوية كانت تعاني من مشكلات أكثر خطورة مثل ضعف الأعضاء الرئيسية، كما أظهرت عينات الدم أيضًا انخفاض مستويات إنترلوكين 6 (IL-6) ، وهو سيتوكين رئيسي مرتبط بالتهاب فرط الالتهاب في مرضى COVID-19 الحاد ، بعد علاج أكالابروتينيب.

وقارنوا ذلك بعينات من مرضى COVID-19 الذين لم يعالجوا بالدواء ، ووجدوا أن لديهم مستويات أعلى من بروتين BTK و IL-6، وكتبوا "تشير هذه النتائج إلى أن acalabrutinib ربما كان فعالا لأن هدفه ، BTK ، مفرط النشاط في خلايا المناعة COVID-19 الشديدة".