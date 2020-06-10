اليوم السابع
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عضو بـ"الأطباء": الأعضاء نقلوا عدوى كورونا لأسرهم..وقائمة الشهداء ضمت أشقاء

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:11 م
عضو بـ"الأطباء": الأعضاء نقلوا عدوى كورونا لأسرهم..وقائمة الشهداء ضمت أشقاء الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة عدة مرات بإخطارها بالبيانات الرسمية الخاصة بشهداء الواجب من الأطباء فى جائحة الكورونا، ولم يكن هناك رد من جانب الوزارة، وعليه تم عمل فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، للتواصل والوصول إلى الأطباء المصابين والشهداء بعدة طرق مختلفه، حتى  يتم الوصول إلى معلومات موثقة، هى: الاسم، التخصص، مكان العمل، مكان العزل أو العلاج.
 
وأضاف الزيات، فى بيان له: أما الأعداد التى نصل إليها ونعلن عنها، فهى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم  إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد،  وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
وتابع،: هناك قرار نقابى لمساندة الأطباء تم تنفيذه فعلا، حيث تصرف النقابة مستحقات مالية للمصابين 20 ألف جنيه، والشهيد 100 ألف جنيه، وقامت النقابات الفرعية بالتعاون مع المجتمع المدني في توفير جزء من المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية لبعض المستشفيات، وأيضا توفير الكمامات بسعر معقول وجودة عالية، والآن اصبح الأطباء المصابين ناقلى العدوى لأسرهم.
 
واستطرد: أصبح يحضر الطبيب إلى العزل كأسر طبية كاملة "الطبيب وأهله"، ففى أسوان اثنين إخوة أطباء توفاهم الله فى أسبوع واحد واحد أبنائهم مصاب الآن، وهناك طبيب فى بنى سويف نقل الإصابة إلى والده غير الطبيب وتوفى الوالد متأثر بالكورونا، كما أن هناك شهداء من شباب الأطباء الذين تركوا اطفال صغار بدون معاش حكومى بسبب حداثة التعيين، الشهداء  كانو يعالجون مرضى مصريين في اى حالة من الأحوال ونقسمهم إلى: يعملون في الصفوف الأولى فى مستشفيات العزل، وأطباء يعملون في مختلف التخصصات فى كل مستشفيات مصر بمختلف تخصصاتها  العامة والجامعية  والخاصة وغيرها، و أطباء يعملون في العيادت الخاصة أو العامة، وهناك  عدد قليل من الوفيات جدا لا يمارس المهنه بصفة رسمية.
 
وأكد ضرورة نشر كل الوفيات والمصابين حتى نصل إلى الأسباب الحقيقية وتحليلها لتقليل الإصابة والوفيات، وضمان حقوقهم المعنوية والمادية، قائلا: ولن نترك هذا الملف وسنستمر فى عمل كل ما نستطيع عمله تجاه أبناء النقابة.
 
كان قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 58 طبيبا.
 
 
 

نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

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