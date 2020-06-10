"طب بنها" يناقش استعدادات الامتحانات للفرق الرابعة والخامسة والسادسة بالكلية

القليوبية نيفين طه

استقبل اليوم الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مدحت رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورعمرو الدخاخنى منسق الأنشطة الطلابية، وفدًا من طلاب الفرق النهائية الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك فى إطار الاستعداد لعقد الامتحانات بطب بنها.

وتم خلال اللقاء عقد مناقشات حول كيفية وضع جداول الامتحانات فى هذه الفترة العصيبة بسبب فيروس كورونا المستجد وإيجاد أفضل الطرق لعقد الامتحانات بما يتناسب مع متغيرات هذه الفترة الحساسة، وبما يؤمن للطلاب أداء الامتحانات بأمان بعيدًا عن احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار القاضى إلى أن إدارة الكلية حريصة على توفير جو من الأمان للطلاب لأداء الإمتحانات، بما يتناسب مع طبيعية المواد الدراسية ومتغيرات الفترة الحالية.

وفى سياق آخر قرر مستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، استقبال حالات الطوارئ والمشتبه فى إصابتهم بفيروس "COVID 19" من العاملين بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، إلى أن باقى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

كان مستشفى بنها الجامعي، خصص عيادة الحميات لخدمة المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المستشفى فى وقت سابق تشغيل الخدمة المجانية الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية، لتلقى استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها ومتابعتها عن طريق الواتس آب.

ويمكن التواصل مع الأطباء الاستشاريين بالمستشفى، عن طريق رسائل الواتس آب، وهي: الأمراض الصدرية 01062226103 والقلب والأوعية الدموية 01014977666 والنفسية والعصيبة 01005210217 والجهاز الهضمى 01091950280 والنسا والتوليد 01224504723 والأشعة 01024443844 والتحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116 والمدير الطبى والعلاجى بالمستشفى 01225896680_01275044460.