طالب بالصف الثالث الإعدادى يغتصب طفلة 3 سنوات بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تقدمت أسرة طفلة بأحد قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ببلاغ ضد طالب بالصف الثالث الإعدادى، لاعتدائه الجنسى على طفلتهم التى تبلع 3 سنوات ونصف ، وإصابتها بنزيف بسبب الاعتداء .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، من ( س ا) يتهم خلاله " حسن س . ح " ، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية ، بالتعدى الجنسى واغتصابه لطفلته " ج " 3 سنوات ونصف ، داخل إحدى الشقق السكنية بمنزل المتهم، وتبين إصابة الطفلة بنزيف نتيجة التعدى الجنسى عليها ، وتم إحالته إلى المستشفى لعمل تقرير بالحالة .

على الفور توجه رئيس مباحث المركز والفريق المعاون ، إلى مكان البلاغ، وتبين هروب الطالب ، وتم إعداد كمين له ، وضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة، بعد أن استدرج الطفله إلى أحد الشقق الخالية فى منزله ، وقام بالتعدى عليها، مما تسبب فى إصابتها .

وتم تحرير المحضر رقم 26/20 جنايات طلخا ، لسنة 2020 ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعى لعمل تقرير بحالتها، والإصابات التى لحقت بها .