اليوم السابع
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ضبط 20 تاجر مخدرات و47 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بشبين القناطر وشبرا الخيمة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:26 م
ضبط 20 تاجر مخدرات و47 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بشبين القناطر وشبرا الخيمة هيروين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام  شبرا الخيمة وبنها وقليوب والعبور وشبين القناطر وأسفرت الحملة عن ضبط كيلو جرام هيروين، و500جرام من مخدر الأستروكس، و900 جرام من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد الاتجار والترويج علي عملائهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية أخرى، تم ضبط و47 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة وتم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم بمعرفة العميد إسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفى سياق متصل  قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية، لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.


كمامات

اخبار مصر

القليوبية

كورونا

شبرا الخيمة

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