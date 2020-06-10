اليوم السابع
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سوهاج محمود مقبول

ضبط مصنع لملابس العمليات الجراحية بدون ترخيص فى سوهاج

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:34 ص
ضبط مصنع لملابس العمليات الجراحية بدون ترخيص فى سوهاج حملة تموينية - ارشيفية

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة وذلك فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

 

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط حازم م خ ع 20 سنة مدير مسئول مصنع مفارش عمليات وبلطوهات جراحه لإدارة نشاط تجاري بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم تدوين بيانات المصنع علي المنتج النهائي وتم ضبط عدد"620" قطعة بالطو جراح ، مفرش عمليات ، قماش تحت التجهيز.

 

وتم ضبط شعبان ف  م م 49 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإمتناعه عن بيع سجائر وحجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط "30" علبه سجائر.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و " 5 " فضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإحتفاظ  بالميزان الحساس بالمخبز و" 9" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4" قضايا عدم صرف بون الخبز للمواطنين و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

 

 


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