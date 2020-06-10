ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الأرز بداخله 75 طنا فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص داخل عبوات منقوصة الوزن ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بتعبئة الأرز داخل عبوات ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون عليها، بالإضافة إلى إنقاص وزنها والطباعة على العبوات أنها خاصة بوزارة التموين، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع بالأسواق .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وأمكن ضبط (75 طن من الأرز) بينها كمية قدرها (48) طن من الأرز ، منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها "خاص بوزارة التموين" بدون ثمة مستندات تفيد قيامه بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية وقيامه بمد تاريخ الإنتاج المدون عليها وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 25 جرام فى العبوة الواحدة ، وكمية قدرها (27) طن من الأرز داخل أجولة مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر ومعدة للتعبئة والتجزئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.