اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحى خلفان يطالب باستمرار حظر الشيشة ومحاربة "التبغ"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:00 ص
ضاحى خلفان يطالب باستمرار حظر الشيشة ومحاربة "التبغ" الفريق ضاحى خلفان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان، أهمية التحذير الذي وجهته منظمة الصحة العالمية قبل أيام، من مخاطر تدخين الشيشة ومنتجات التبغ لارتباطها بفيروس كورونا ونقل العدوى، مطالباً باستمرار حظرها في هذا الوقت العصيب.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، قال خلفان، إن جمعية توعية ورعاية الأحداث بدأت تسلط الضوء على خطر هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1993، حينما طالب مجلس إدارتها بتوجيه رسائل إلى مديرى البلديات والجهات المعنية في الدولة، لمنع تدخينها في الأماكن العامة والمقاهي.

وأوضح خلفان، أن تلك النداءات حظيت بكل تقدير من المسؤولين آنذاك، ولاقت صدى كبيراً في المجتمع الإماراتي، وأتت بنتائج إيجابية تمثلت بقيام البلديات بإصدار قرارات في عدد من إمارات الدولة، بمنع تدخين الشيشة في المقاهي، والأماكن العامة.

وأكد ضرورة استمرار محاربة هذه الظاهرة، خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه العالم لوباء كورونا، الذي ينتشر بسرعة عبر وسائل شتى، من ضمنها الشيشة، وغيرها من منتجات التبغ المختلفة. 


دبى

الشييشه

ضاحى خلفان

شرطه دبى

امن دبى

الامارات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة