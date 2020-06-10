اليوم السابع
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صور ..محافظ الفيوم يتفقد المعدات الجديدة للتطهير والتعقيم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:53 م
صور ..محافظ الفيوم يتفقد المعدات الجديدة للتطهير والتعقيم محافظ الفيوم يتفقد معدات التعقيم والتطهير الجديدة
الفيوم - رباب الجالى

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المعدات الجديدة التى تم شرائها للتعقيم والتطهير، بتكلفة إجمالية قدرها 420 ألف جنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن المعدات التى قامت المحافظة بشرائها تشمل عدد 12 معدة "ماكينة" رش للتعقيم والتطهير، سيتم تسليمها لمجالس المدن، حتى تدخل حيز الخدمة فى عمليات التعقيم والتطهير.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم وجه ببدء عمل المعدات بتعقيم وتطهير المنشآت التعليمية التى ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة وعددها 43 مدرسة، بالإضافة إلى 19 مدرسة للثانوية الأزهرية، فضلاً عن استخدام المعدات الجديدة بمستشفيات الفحص والعزل بشتى أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة تعمل من خلال منظومة متكاملة، لحماية مواطنيها وطلاب العلم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن المحافظة تتخذ كافة السبل، ولن تدخر جهداً فى توفير الأجواء المناسبة لآداء الطلاب امتحاناتهم بالشهادة الثانوية فى سهولة ويسر.

كما أكد محافظ الفيوم، أن صحة المواطن تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن المحافظة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات، للقيام بعمليات التطهير والتعقيم الدورى بجميع أنحاء قرى ومراكز المحافظة، حفاظاً على أرواح المواطنين والحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
 

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محافظ الفيوم يتفقد معدات التعقيم والتطهير الجديدة

 

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محافظ الفيوم يتفقد معدات التعقيم والتطهير الجديدة

 

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محافظ الفيوم يتفقد معدات التعقيم والتطهير الجديدة

 

 

 


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