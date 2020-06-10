اليوم السابع
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صور.. شاب من الغربية يبدع فى الرسم.. وأشهر رسوماته "طبيب الغلابة"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:00 ص
صور.. شاب من الغربية يبدع فى الرسم.. وأشهر رسوماته "طبيب الغلابة" شاب من الغربية يبدع فى الرسم.
الغربية - محمد طارق

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كثيرا ما نقابل شباب قرر التميز فى المجال الذى يريده بعيد عن الأفكار العامة والتقليدية، يسعى إلى تحقيق حلمه ويؤمن به حتى يحقق ما يريد بكل عزيمة وإصرار دون النظر إلى أحد، فحبه لعمله يجعله ناجح وهوايته أكبر من أى تحديات .

التقى "اليوم السابع " بالشاب عبد الرؤف القاضى البالغ من العمر 23 سنة، طالب فى كلية أصول الدين الفرقة الرابعة ومعهد خطوط وزخرفه الفرقة الرابعة، مقيم فى قرية سجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية .

وأضاف : بدأت فى تطوير موهبتى وزاد عشقى للرسم، وتعرفت على إحدى فنانى الغربية الذى ساندنى بقوة وطور موهبتى بسرعة كبيرة، حتى شاركت فى مسابقات عديدة على مستوى الجمهورية وحصلت منها على مراكز وجوائز، منها مسابقة إبداع 6 وابدع 8 وابداع مراكز الشباب 1 وقاموا باختيارى من ال 10 الأوائل ع مستوى الجمهوريه، كما شاركت ف مسابقة نجم الازهر الموسم 2 وحصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهوريه .

وأوضح : رسمة الدكتور مشالى قررت فى تقديمها له كهدية، عرفانا بالجميل اتجاه تلك الشخصية المتواضعه العظيمة، فذهبت إلى عيادته وطلبت مقابلته واهديته الرسمة التى فرح بها فرحا شديدا، واستغربت كثيرا من ضيق المكان وكيف أن يرفض الملايين لتطويره ولكن عندما تحدثت معه علمت أنه رجل عظيم يستحق التكريم من جميع البشر .

شاب من الغربية يبدع فى الرسم (1)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (2)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (3)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (4)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (5)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (6)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (7)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (8)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (9)
 
شاب من الغربية يبدع فى الرسم (10)

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