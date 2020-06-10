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صور.. رئيس حى الدقى يقود حملات لتطهير الشوارع وفتح الجراجات المغلقة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:58 م
صور.. رئيس حى الدقى يقود حملات لتطهير الشوارع وفتح الجراجات المغلقة رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب على عبد الرحمن

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قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة لتطهير المناطق التى ظهرت بها حالات كورونا، وذلك فى شارع سليمان جوهر وشارع المساحة مع شارع عكاشة أمام الشهر العقارى، وشارع المحلاوى.

وقال عبد الفتاح، في بيان اليوم، إن هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مع تطهير الشوارع صباحا ومساء من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما قاد عبد الفتاح حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن فتح جراج تم تحويله إلى مخزن بشارع مصدق، كما تم فتح جراج بشارع الزيات، فيما تم ضبط2  تروسيكل لجمع المخلفات بدون تصريح من هيئة النظافة، وتحرير 4 محاضر إلقاء القمامة في الطريق العام و2 مخالف عدم توفير حاوية قمامة، وتم التنبيه عليه بالتعاقد مع هيئه النظافة لرفع المخلفات بصفة دورية.

وأوضح رئيس حى الدقى أنه تم أيضا ضبط 6 درجات نارية تقوم بالعمل بدون تصريح ديلفري وانتظار أعلى الرصيف، ورصد ونش عملاق يقوم بالعمل أمام شارع التحرير بدون تصريح من الحي وتم التحفظ عليه بجراح الحى، بالإضافة إلى رفع كل الإشغالات من أمام الأكشاك والمحلات، وإيداع المضبوطات فى مخازن الحى.

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