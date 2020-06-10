اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:14 م
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صور .. تغريم 69 سائق بالشرقية لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:02 م
صور .. تغريم 69 سائق بالشرقية لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة تغريم السائقين بالشرقية لعدم إرتدائهم الكمامات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة ، والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

مشيرا إلى أنه تم اليوم ضبط 69 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق ، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن .

أكد المحافظ ، فى بيان على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية ، وذلك حرصاً على صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، والحد من انتشاره .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بإستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، اكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإداره العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط 69 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

أعمال لجان المتابعة الميدانية 5
أعمال لجان المتابعة الميدانية

 

أعمال لجان المتابعة الميدانية 4
أعمال لجان المتابعة الميدانية

 


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