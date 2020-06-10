صور.. إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالمنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار حى المنتزة فى بيان له اليوم ،أنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف المهندسه جيهان عبد الحميد مسعود رئيس حي المنتزه أول ،حيث قامت وحدة لاازاله والتدخل السريع بحي المنتزه أول بإزاله كافه التعديات على قطعه أرض بشارع احمد عبد الوهاب آمام مسجد الأوقاف عباره عن آسوار حوائط ومنزل علي مساحه 200 متر وعدد 25 حاله تعدي عباره عن غرف حوائط وهيكل خرساني وذلك بتواجد رئيس وحده التدخل السريع بالحي أعمال وعمال وحده الإزاله

من جهه أخرى تفقدت اليوم المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه ، سوق الثلاثين فى جولة داخل المبنى للتعرف على اهم المشكلات المتعلقه بالسوق للعمل على حلها ولمواجهة ظاهرة الاسواق العشوائية التى تتسبب فى اعاقة الطريق العام والمارة وقد رافقها خلال الجولة مدير ادارة سوق الثلاثين

كما عقدت اليوم اجتماع لجنة المرافق بتواجد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى وأعضاء اللجنه من الإدارات المعنيه بالحى والهيئات العامه ( كهرباء ؛ مياه ؛ صرف صحى ) وذلك لمناقشة المشاريع الجارى تنفيذها بالخطة الاستثمارية 2019 / 2020 والوقوف على اهم المشكلات و التنسيق بين الهيئات لسرعة الانتهاء منها كما تم مناقشة اهم المشكلات بنطاق الحى و المشاريع التى يحتاج اليها و كيفية التنسيق بين الهيئات للبدء بها .

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.











