اليوم السابع
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صور.. إزالة التعديات على أراضى الدولة وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:48 ص
صور.. إزالة التعديات على أراضى الدولة وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية إزالة التعديات على أراضى الدولة
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكل أشكاله، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحويل جميع المعترضين والمخالفين لقانون البناء أثناء فترة الحظر إلى النيابة العسكرية، شن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال اليوم حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وأشار مركز مدينة برج العرب، فى بيان له اليوم، أنه تم تنفيذ جزئى لقرار الإزالة رقم 24/2020، وهو عبارة عن أعمدة خرسانية محاطة بالبلوك الأبيض ببرج العرب القديم وعرض المواطن على النيابة العسكرية، كما تم عرض 3 مواطنين مخالفين على النيابة العسكرية.

من جهة أخرى وفى ضوء مواصلة التصدى لأعمال البناء المخالف والإزالات الفورية بنطاق حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، شن الحى حملة مكبرة بتواجد رئيس وحدة التدخل السريع إدارة إشغال الطريق ومدير الطرق ومدير الأزمات والمتابعة الميدانية، حيث تم فك شدة خشبية لسملات بقرية المعمل، وإيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى تم صبها بقرية المعمل وتم الاتصال بالكول الأمنى وتم التحفظ على المخالف و اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ  الإسكندرية قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون فى أى مخالفة وستتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ازالة البناء المخالف (1)
ازالة البناء المخالف
 
ازالة البناء المخالف (2)
ازالة البناء المخالف 
 
ازالة البناء المخالف (3)
ازالة البناء المخالف 

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البناء المخالف

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