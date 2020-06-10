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"صحة بنى سويف": توزيع الأدوية على 7600 من المخالطين لحالات كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:59 م
"صحة بنى سويف": توزيع الأدوية على 7600 من المخالطين لحالات كورونا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته المستمرة للجهود المبذولة في تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ملفات توافر المستلزمات الطبية والوقاية بالمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا والاشتباه، بجانب متابعة منظومة العمل بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال حالات كورونا المستقرة التي تتطلب دخول المستشفيات، وجهود توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات المخالطة لحالات كورونا بالعزل المنزلي، والجهود الرقابية والإشرافية للصحة بشأن الكمامات وضمان توافرها بالمواصفات المطابقة، وغيرها من الجهود المنفذة.

 

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، حيث كشف التقرير اليومي الذي تم عرضه عن أنه تم توزيع الأدوية اللازمة  لعدد 468 حالة ليصل الاجمالي إلى 7600 المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

 

وتقوم الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل ثمان ساعات

 

كما تضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.


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