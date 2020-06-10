شقيق فلويد لنواب الكونجرس: عشرون دولاراً لم تكن تستحق أن يموت رجل أسود

كتبت: نهال أبو السعود

في ملاحظاته الافتتاحية أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ، أشار فيلونيس فلويد شقيق جوروج فلويد إلى أنه تم استدعاء الشرطة في الأصل ضد اخيه بدعوى أنه استخدم فاتورة مزورة بقيمة 20 دولارًا.

وقال فلويد عن شقيقه: "جورج لم يؤذ أحدا في ذلك اليوم .. عشرين دولارًا لم تكن يستحق أن يموت أكثر هل هذا هو ثمن حياة الرجل الأسود؟ عشرون دولار؟ هذا عام 2020. كفى. "

ووصف فلويد ألم مشاهدة شريط فيديو عن مقتل شقيقه ، والذي أظهر ضابط شرطة راكعًا على عنق جورج لمدة تسع دقائق تقريبًا.

وعن شقيقه، قال: "لقد تذكرت ذلك عندما شاهدت شريط فيديو مقتله كنا تطلق عليه العملاق اللطيف كان أخلاقياً ، لم يقاوم. استمع إلى الضباط. ناداهم ب "سيدي" ، الرجال الذين قتلوا ، واختنقوه لمدة ثماني دقائق و 46 ثانية. لا يزال يطلق عليهم "سيدي" وهو يتوسل لحياته"، وأضاف "لا يمكنني أن أخبرك بنوع الألم الذي تشعر به عندما تشاهد شيئًا كهذا. عندما تشاهد أخاك الكبير ، الذي نظرت إليه طوال حياتك ، يموت".

ناشد فلويد المشرعين أن يتأكدوا من أن موت أخيه أثار تغييراً ذا مغزى. "أنا هنا اليوم لأطلب منكم التوقف. توقف عن الألم. قال فلويد ، أوقفوا الألم.