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شركة يابانية تضخ 928 مليون دولار لمضاعفة طاقتها فى تصنيع أدوية كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 م
شركة يابانية تضخ 928 مليون دولار لمضاعفة طاقتها فى تصنيع أدوية كورونا علاج فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة فوجي فيلم القابضة المالكة لعقار افيجان الياباني ضخها مبلغ 928 مليون دولار لمضاعفة طاقتها في منشأة تصنيع الأدوية في الدنمارك ، التي تعهدت باستخدامها في إنتاج علاجات فيروس كورونا ، في الوقت الذي تعزز فيه الشركة اليابانية محورها نحو الرعاىة الصحية.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز أعلنت شركة  فوجي اليابانية  أن الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية سيوسع خطوط إنتاج المواد الدوائية السائبة وينمي الخلايا لإنتاج اللقاحات الفيروسية، حيث  اشترت المنشأة في هيليرود بالدنمارك  في أغسطس من Biogen Inc مقابل 890 مليون دولار.

فوجى فيلم

وأوضحت الشركة أن موقع الدنمارك سيقدم قدرة تصنيع مستقبلية لـكوفيد 19 لتسريع الاستجابة للوباء العالمي، وتختبر ذراع شركة Fujifilm الدوائية عقارها المضاد للأنفلونزا افيجان كعلاج لفيروس كورونا.

وكانت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية قد أعلنت الأسبوع الماضى إن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ربما تمتد حتى يوليو، وذلك في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح.

وقال متحدث باسم فوجي فيلم "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو"، وذلك ردا على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده.

بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم.  وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو أيار، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر.

Eucovid19

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 في المئة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوما، فسوف تستمر العملية حتى يوليو على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي نقلا عن مصدر لم تسمه.

وقال المتحدث إن فوجي فيلم لا تعلن عن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب. وأضاف "نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن".

 

 

 

 


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