اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة جيهان العسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن عقار " أفيجان " دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها وهو ما سيفسر الاعتماد علية من عدمه قريبا.

وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هناك عدد من الأبحاث والدراسات تستهدف الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا لكنها مازالت تحت الدراسة ، مشيرة الى أن بعض الشركات العالمية كشفت عن إمكانية توفير لقاح يحتمل البدء في تصنيعه سبتمبر المقبل ولازال الجميع يتبارى ويجتهد للوصول للقاح.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال ، أن بروتوكول العزل المنزلي التي أصدرته الهيئة يتم تنفيذه علي المعزولين منزليا بدون أي تعديل أو تغير ، مؤكدة أنه لا يوجد أي تعديل في بروتوكول العلاج العلاج بمستشفيات العزل ونستهدف تحقيق أعلي معدل شفاء وتعافي من الإصابة.

وحول ما ردده البعض بأن الفيروس يضعف قالت : لا أعرف مصدر الدراسات التي أستندت عليها هذه التصريحات لكن الإصابات تختلف من شخص إلى أخر ونسعى إلى توفير كل الأدوية الجديدة التي تسهم في العلاج مضيفة أن استخدام عقارا الريبافيرين والإنترفيرون مازال في مرحلة التجريب وفور الوصول لنتائج سيتم الإعلان عنها مشيره إلى أن عقار ريمديسفير سيتم توفيره في مصر قريبا لبدء العلاج للمصابين بكورونا.