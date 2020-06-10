شباب منطقة الشلال بأسوان ينفذون مبادرة لتطهير وتعقيم القرية

أسوان - عبد الله صلاح

أعد مجموعة من شباب قرية الشلال جنوب مدينة أسوان، مبادرة لتطهير وتعقيم قريتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك لخوفهم على أهليهم وذويهم من الإصابة بالفيروس، لذلك قاموا بعمل جروب على الواتس اب ثم بدأوا بتناول الأفكار فيما بينهم وأقروا بتجميع تبرعات من بعضهم البعض بمساعدة الأهالى أيضا ثم قاموا بشراء 4 ماكينات تطهير وأدوات التعقيم.

ثم بدأت الأفكار تتوالى بأنهم يقومون يومين بأعمال التطهير والتعقيم ويومين لنظافة القرية وتجميع القمامة من المنازل والشوارع الداخلية للحفاظ على الصحة العامة لأهالى القرية، وبالفعل تم شراء أكياس قمامة وهى أكياس الجامبو الكبيرة وبدأوا بالفعل بأعمال النظافة ومستمرين بالعمل حتى يمن الله علينا برفع الوباء والبلاء الذى أحل بالعالم

وتم تطهير وتعقيم وسائل المواصلات التى يستخدمها أهالى القرية، متمنين تطوير مبادرتهم وأن تتبناها الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، وهم يستهدفون أيضا إلى تشجير القرية وعمل بلدورات ودهانات ورسم جرافيتى على جدران الأسوار للتوعية ونشر رسائل التوعية الصحية والبيئية للأهالى .

من ناحية أخرى، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد كميات الكمامات التى تم وصولها بإجمالى 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية التى تقوم المحافظة بشرائها من الهيئة العربية للتصنيع ، وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح للوفاء باحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل .

فى إطار ملحمة التكاتف والتلاحم الوطنية بين الجهود التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مكلفاً السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة ، بسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز .

كما تفقد اللواء أشرف عطية كراتين المواد الغذائية المهداة من إحدى الشركات الصينية المتخصصة فى صناعة الهواتف بإجمالى ألف كرتونة والتى سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجاً للمساهمة فى توفير السلع المختلفة التى تحتوى عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب ،

مقدماً شكره لهذه المبادرة من الشركة والتى تأتى ضمن ثمار التعاون المشترك بين المحافظة والمشروع الصينى الذى يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل أسوان والعديد من محافظات الجمهورية



حملة تطوعية للنظافة



حملة تطوعية للنظافة



حملة تطوعية للنظافة



حملة تطوعية للنظافة



حملة تطوعية للنظافة



حملة تطوعية للنظافة