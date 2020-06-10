اليوم السابع
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س وج.. كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان زراعة الاسنان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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زراعة الأسنان من العمليات الجراحية التى يلجأ لها الكثيرون وخصوصا كبار السن لاستبدال جذور الاسنان بدعامات معدنية واستبدال السن التالفة أو المفقودة بأخرى صناعية ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:


 

س: لماذا يتم اجراء عملية زراعة الاسنان؟
 

ج:

1:اذا كانت لديك سن مفقودة.

2:اذا كنت تعانى من عدم نطق الكلام بطريقة صحيحة بسبب فقدان الاسنان وتريد تحسين الكلام .

3:اذا كانت لديك أنسجة فموية سليمة وتحتاج لزراعة بسبب فقدان الاسنان.

4: اذا كنت غير مصاب بحالات صحية ستؤثر على شفاء العظام.

5: كنت غير قادر أو لا ترغب في ارتداء أطقم أسنان.


س: ما هى المخاطر التى تتعرض لها عند زراعة الاسنان؟
 

ج:

مثل أي جراحة، تُشكِّل جراحة زراعة الأسنان بعض المخاطر الصحية،  ومع ذلك، عندما تحدث فإنها تكون عادةً بسيطة ويُمكن علاجها بسهولة. تتضمن المخاطر:

1:التهاب في مكان الزراعة.

2:إصابة أو تلف البنيات المحيطة، مثل الأسنان أو الأوعية الدموية الأخرى.

3:تلف الأعصاب، الذي يمكن أن يسبب الشعور بالألم أو الخدر أو الوخز في أسنانك الطبيعية أو اللثة أو الشفاه أو الذقن.

4:مشاكل الجيوب الأنفية، عندما يتم وضع زراعات الأسنان في الفك العلوي فإن ذلك يبرز في تجاويف الجيوب الأنفية.
 

س: كيف تستعد لعملية زراعة الاسنان؟

ج:

قد تتضمن عملية التخطيط لزراعة الأسنان مجموعة متنوعة من المتخصصين، بما في ذلك الطبيب المتخصص في حالات الفم والفك والوجه (جراح الفم والوجه والفكين) أو طبيب الأسنان المتخصص في علاج الهياكل التي تدعم الأسنان مثل اللثة والعظام (اختصاصي دواعم الأسنان) أو طبيب الأسنان الذي يصمم ويقوم بملاءمة الأسنان الاصطناعية

نظرًا لأن زراعة الأسنان تتطلب واحدًا أو أكثر من الإجراءات الجراحية، فيجب أن تُجري تقييمًا شاملًا من أجل التحضير لهذه الجراحة، بما في ذلك:

1:فحص شامل للأسنان، قد يتم التقاط صور الأشعة السينية وصور ثلاثية الأبعاد على الأسنان وعمل نماذج من الأسنان والفك.

2:مراجعة تاريخك المرضي، أخبر طبيبك بشأن أي حالات طبية وأي أدوية تتناولها، بما في ذلك الأدوية والمكملات الغذائية سواء كانت موصوفة من الطبيب أو متاحة دون وصفة طبية، و إذا كنت مصابًا ببعض أمراض القلب أو لديك غرسات في العظام، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية قبل الجراحة للمساعدة في الوقاية من العدوى.

3:خطة العلاج. وفقًا للحالة، فإن هذه الخطة تأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد الأسنان التي تحتاج إلى استبدالها وحالة عظم الفك والأسنان المتبقية.

 

 


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