سكرتير محافظة جنوب سيناء يكشف خطة امتحانات الثانوية العامة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء نادر حنفى عشماوى ، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء ، نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة، اجتماعًا موسعا للاستعدادات النهائية، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، والمقرر عقدها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ، بحضور اللواء مجدى محمد عبده الوصيف ، السكرتير العام المساعد ، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة ، وجميع رؤساء المدن والجهات المعنية من صحة ومياه الشرب والكهرباء والتموين وغيره، وذلك بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة فى العاصمة طور سيناء .

بدأ الاجتماع باستعراض تفاصيل امتحان الثانوية العامة بالمحافظة ، من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم ، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات المعاونة مع التربية التعليم على مستوى جميع امتحانات المديرية .

وأوضح محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن 794 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 /2020 بمحافظة جنوب سيناء، موزعين على سبع لجان بواقع 177 طالبا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن ابى طالب بدهب، وأخيرا 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمى بنويبع، وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ، مشيرًا إلى أنه سيجرى تركيب سبع كبائن مطهرة أمام مدخل كل لجنة ومدرسة هى إجمالى عدد لجان المحافظة ؛ لتعقيم الطلاب، مع مراعاة عدد محدد من الطلاب فى كل لجنة امتحانية، وارتداء الكمامة والجوانتى من قبل الطلاب، والمعلمين المشرفين على أعمال الامتحانات، وذلك فى ضوء دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تعقيم أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى تجهيز 6 استراحات بجنوب سيناء لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، بواقع استراحة فى كل من مدن طور سيناء وراس سدر وشرم الشيخ ودهب وأبورديس، نويبع، وجرى تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.

من ناحيته، طالب السكرتير العام رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على أعلى مستوى وتجهيز لجان الامتحانات بمبردات المياه المثلجة والمراواح لراحة الطلاب من أبناء المحافظة. كما طالب بتكثيف الإجراءات الامنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

كما أهاب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفيروسات الأنفلونزا الموسمية المعروفة. وتوفير ممرضة داخل كل لجنة واسعاف مجهز على أعلى مستوى خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأضاف "السكرتير العام" أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الموقف منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات لتلقى الشكاوى.