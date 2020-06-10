سكرتير محافظة الأقصر يتابع حملات النظافة.. وتحرير 76 محضر متنوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد االسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، جولة ليلية في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة حملة نظافة وتعقيم ورفع للإشغالات بمنطقة شارع التلفزيون ونادي المدينة المنورة وتفرعاته بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، و6 محاضر نظافة عامة، و8 محاضر لمحال تجارية مخالفة تعمل في أوقات الحظر وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، و42 محضر إزالات إدارية، حيث شارك في الحملة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت قد أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، عن مواصلة الحملات اليومية، حيث تم بإدارة نيل الأقصر تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لعدد من المبانى فى ناحية البعيرات بالبر الغربى بمدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل خلال شهر يونيو الجارى.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرار ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرار ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرار إزالة منهم عدد 4 قرار مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرار ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى.



سكرتير مساعد الأقصر يتابع حملات النظافة (1)



سكرتير مساعد الأقصر يتابع حملات النظافة (2)