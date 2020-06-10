اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
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سفير مصر فى جاكرتا يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:54 م
سفير مصر فى جاكرتا يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسى سامح شكرى وزير الخارجية
أ ش أ

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قدم السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية فى إندونيسيا، اليوم الاربعاء أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو.

وذكرت الخارجية أنه عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، عبر الفيديو كونفرانس، حيث رحبت بالسفير أشرف سلطان فى بلادها، مُشيرة إلى العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين وحرص إندونيسيا المُستمر على التنسيق والتشاور الثنائى مع مصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأشار السفير سلطان إلى تطلُع مصر للتعاون الجاد مع الجانب الإندونيسى لدفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والبناء على ما تم خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة نتائج ومخرجات الزيارة الهامة التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إندونيسيا فى سبتمبر 2015، وبما يتناسب مع الفرص المتاحة بالبلدين وإمكاناتهما الآخذة فى النمو


وأكد السفير المصرى على ما تشهده العلاقات المصرية الإندونيسية من تطورات إيجابية ملموسة على مختلف مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى بين البلدين، وهو ما يُسهم فى تعضيد التواصل والترابط بين البلدين والشعبين.

 

 


جاكرتا

إندونسيا

مصر

الخارجية

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