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زى النهارده.. الجنايات تستمع للشهود فى أحداث عنف الطالبية بالهرم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:18 ص
زى النهارده.. الجنايات تستمع للشهود فى أحداث عنف الطالبية بالهرم المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده منذ عام، وبالتحديد يوم 10 يونيو 2019، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لأقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

ومع بداية الجلسة التى عقت صباح 10 يونيو من العام الماضى استمعت المحكمة لشاهد الإثبات مصطفى كمال، فنى صوت بقناة المحور، وأنه تم الاعتداء عليه من قبل مسيرة بمنطقة الهرم فى 21 فبراير من عام 2014.

وأضاف الشاهد أنه كان مكلف هو وبعض زملائه بتغطية الأحداث فى شارع الهرم فى ذلك الوقت لافتًا إلى أن أيام الجمعة فى تلك الفترة كانت تشهد مسيرات ومظاهرات، وذكر بأنهم لمحوا مسيرة تخرج من شارع العريش "شارع واصل بين شارعى فيصل والهرم"، وما أن أبصرتهم المسيرة حتى هاجمهم أفرادها واعتدوا عليه بالضرب، وصفعوه على وجهه.

وأشار الشاهد بأن المعتدين سلبوا منه متعلقاته الشخصية مثل الهاتف المحمول، وكسروا الكاميرا وحاملها وجهاز اللايف وحرقوا السيارة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

 

 


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