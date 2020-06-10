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زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم على المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم على المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، وبالتحديد يوم 10 يونيو 2017،  محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، تمد أجل الحكم على 67 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" السابق المستشار هشام بركات، لجلسة 17 يونيو من ذات العام.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

يذكر أن المحكمة قضت فى هذه القضية  بالإعدام شنقًا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، والسجن المؤبد لـ15 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.


مقتل النائب العام

الشهيد بركات

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