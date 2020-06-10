اليوم السابع
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رفض الاستئناف وتأييد حبس 5 متهمين فى قضية حنين حسام 45 يوما

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:52 م
رفض الاستئناف وتأييد حبس 5 متهمين فى قضية حنين حسام 45 يوما حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة ، المنعقدة بالعباسية ، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من محامى 5 متهمين، وتأييد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاتجار بالبشر عبر توصل الاجتماعى المتهم الأول محمد عبد الحميد و المتهم الثانى محمد علاء و المتهم الثالث أحمد صلاح والمتهم مؤمن حسن والمتهم محمد محجوب وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركى مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة فى مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكى تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وكانت النيابة أكدت فى بيان لها فى وقت سابق ، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجرى التحريات. وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة الشهر الماضى فى الفيديوهات المنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.


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