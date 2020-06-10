رئاسة مركز الداخلة تنفذ حملات موسعة لرفع المخلفات من أحياء مدينة موط

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حملة نظافة بأحياء مبارك والاوقاف بمدينة موط ومنطقة الحميات وشارع محطة الكهرباء والمنطقة الصناعية بمدينة موط وذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة وشملت أعمال الحملة إزالة الاتربة والاشغالات والمخلفات على بمعدات مركز الداخلة ذلك بمشاركة قسم النظافة بالمركز .

وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة مستمرة لاظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق وتيسير حركة المرور، والحرص على التباعد الاجتماعى اثناء عمل فريق النظافة وموظفى الإحياء ، مع الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية اثناء العمل حفاظا على صحتهم وحرصا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا .

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد عن البدء في حفر بئر شراب بمحطة مياه موط الغربية (الأرصاد) لزيادة القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة معدل ضخ المياه.

وقام اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة ، يرافقه المهندس محمد حسين مدير محطات الصرف بمركز الداخلة بتفقد أعمال الحفر ووجه بسرعة إنجاز العمل فى الموعد المقرر، وذلك لزيادة القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة معدل ضخ المياه، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة تحسين مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين على مستوى كافة مراكز المحافظة.