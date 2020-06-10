دونالد ترامب: أجندة اليسار الراديكالى لتفكيك الشرطة لن تحدث

ريهام عبد الله

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعمه للشرطة الأمريكية، رافضا للدعوات الداعية لتفكيكيها وإيقاف تمويلها، قائلا: "أجندة اليسار الراديكالى لن تحدث". وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "بيان رائع من جيم جوردان، للكونجرس، بخصوص دعاوى عدم تمويل الشرطة، لدعم شرطتنا العظيمة، جدول الأعمال وأجندة اليساري الراديكالي لن تحدث، جو بايدن (النائم) سيتم سحبه (يسير بالفعل) إلى أقصى اليسار، يريد العديد، مثل مدينة مينيابوليس إغلاق أقسام الشرطة الخاصة بهم، أمر جنونى".



ترامب

وفى سياق آخر وفى سياق آخر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تعيين تشارلز براون كأول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك. وأضاف ترامب: "يوم تاريخي لأمريكا.. متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون ، وهو وطني ورائع".

فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".