خروج وتعافى 24 من مصابى كورونا من عزل المدينة الجامعية ببنى سويف

أعلن الدكتورأحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف ،تعافي وخروج 24 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب إخضاعهم للعلاج في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل، بقيادة الدكتورة سالي الخولي.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتورة سالي الخولي، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.
وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.
وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق له على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.
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