حى شرق الإسكندرية يزيل 33 مخالفة إعلانية بشوارع أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي شرق الإسكندرية ،حملة إزالة مكبرة لضبط المخالفات ،حيث تم إزالة (33) فانوس إعلاني بشارع الجلاء ولافتات إعلانية مخالفة بشوارع أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه و14 مايو وأسفل كوبري الساعة ،وذلك تحت إشراف محارب هيلع رئيس حي شرق.

وأشار حى شرق فى بيان له ،أنه تم شن حملة مكبرة من خلال وحدة الإعلانات بالحي ، أسفرت عن إزالة عدد (27) فانوس إعلاني مخالف، من شارع الجلاء نطاق حي شرق ،و إزالة اللافتات القماشية المخالفة واللوحات من شوارع؛ أحمد ابو سليمان وترعة المنتزه و14 مايو اسفل كوبري الساعة.

وكان محارب هيلع رئاسة حي شرق الإسكندرية ، قد تسلم منصب رئيس حى شرق الإسكندرية ، نقلًا من حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، ولقد إستقبلته المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية نقلًا من رئاسة حي شرق، وذلك تنفيذًا لقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم (190) لعام 2020م.

ثم قام محارب هيلع بتفقد ديوان الحي وإداراته المختلفة برفقة إدارة مكتب رئيس الحي والمكتب الفني لرئيس الحي وبعض مديري الإدارات بالحي.

ولقد أكد رئيس حى شرق على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، وعدم تجمع عدد كبير من الموظفين في مكان واحد، وأيضًا الالتزام بالمسافات الآمنة بين الموظفين خلال سير العمل، وتكثيف وضع الارشادات الوقائية بكافة أنحاء ديوان الحي، وأيضًا تكثيف أعمال تطهير وتعقيم ديوان الحي بجميع أرجاءه.

من الجدير بالذكر أن حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي ( 89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة ). كما تضم أيضاً (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019 .